Calciomercato Lazio, nervosismo per il rinnovo di Zaccagni: cosa succede

Calciomercato Lazio, il momento no di Mattia Zaccagni è acuito anche dallo stallo sul rinnovo: Giuffredi nervoso

Come riporta Il Messaggero, alla luce del momento no di Mattia Zaccagni, peraltro in questo momento infortunato, pesa anche la questione del rinnovo di contratto in scadenza nel 2025, tema caldo del calciomercato Lazio.

Ci sarebbe, soprattutto da parte dell’agente del calciatore, Giuffredi, molto nervosismo per lo stallo venutosi a creare con Lotito. Senza prolungamento infatti in estate l’esterno entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto e sarebbe dunque a rischio cessione.