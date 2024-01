Rinnovo Felipe Anderson, Lotito blocca tutto: il patron è scontento di una cosa

Rinnovo Felipe Anderson, Claudio Lotito ha bloccato le trattative per il prolungamento del brasiliano: ecco il motivo

Come ripota Il Messaggero, si complica sempre di più il rinnovo di Felipe Anderson nel calciomercato Lazio:

Vi avevamo già svelato come la Juventus fosse in agguato per aggiudicarselo gratis con un contratto da 4 milioni l’anno. La Lazio ne ha offerti 3,5 (bonus compresi) sino al 2028,

ma ha congelato il prolungamento dopo la disfatta di Salerno e le ultime prestazioni sotto

tono.