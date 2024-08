Castellanos Lazio, l’ora del Taty: MASSIMA FIDUCIA da Baroni e dalla società. Gli hanno fatto questa RICHIESTA: la RIVELAZIONE

Castellanos Lazio, adesso tocca all’argentino: la fiducia dell’ambiente biancoceleste in lui è massima. La richiesta

Come scrive Il Messaggero, tutto l’ambiente Lazio ha massima fiducia nelle potenzialità del Taty Castellanos, autore in questo pre-campionato di sei reti in altrettante gare disputate. La società è convinta che l’argentino abbia ancora tanto da mostrare e per questo ha respinto qualsiasi offerta arrivata.

Il Girona ci aveva riprovato per lui, ma il club capitolino ha eretto un muro invalicabile. Ora, però, servono le chiare risposte con i fatti. A guidare l’attacco nella prossima stagione ci sarà proprio lui e Baroni spera che questa mossa possa ripagarlo come si deve.