Calciomercato Lazio, spunta il RETROSCENA targato Immobile! L’indiscrezione lascia di stucco

Calciomercato Lazio, spunta il retroscena targato Ciro Immobile: fissato il prezzo per l’eventuale partenza dell’attaccante

Come riporta Il Messaggero, è spuntata un’importante indiscrezione sul futuro di Ciro Immobile. L’attaccante ha un contratto fino al 30 giugno del 2026 ma se non accetterà il ruolo di seconda o terza punta nella prossima stagione dovrà cercarsi una squadra in estate.

In questo senso il calciomercato Lazio ha già fissato il prezzo: servono 10 milioni di euro per il via libera alla partenza mentre lo stesso Immobile, per quanto riguarda l’ingaggio, parte da una richiesta di 5 milioni di euro netti, bonus inclusi.