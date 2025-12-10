Calciomercato Lazio, Raspadori obiettivo principale: conferme in arrivo, Sarri lo vuole per gennaio

Calciomercato Lazio, Raspadori è finito nel mirino dei biancocelesti: il sogno di Sarri può riaccendersi, le ultime

Il nome di Giacomo Raspadori torna con forza tra le ipotesi di mercato della Lazio. Maurizio Sarri stravede per l’attaccante e lo avrebbe voluto già in estate, ma il blocco delle trattative aveva costretto i biancocelesti a rinunciare. Ora, con gennaio alle porte, la pista si riaccende.

L’esperienza di Raspadori all’Atletico Madrid non sta procedendo nel migliore dei modi e il giocatore gradirebbe un ritorno in Serie A. La Lazio potrebbe approfittarne, ma molto dipenderà dalle condizioni economiche e da una possibile cessione di Castellanos, che libererebbe spazio salariale per l’arrivo dell’azzurro.

A confermare l’interesse è stato anche Alfredo Pedullà, che su X ha ribadito come Sarri consideri Raspadori perfetto per il suo sistema di gioco. Un profilo moderno e versatile, capace di dare nuove soluzioni all’attacco biancoceleste e di rilanciare le ambizioni della squadra.

