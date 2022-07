Provedel vuole solo la Lazio: c’è distanza tra Lotito e lo Spezia

Ivan Provedel vuole solo la Lazio ma c’è ancora parecchia distanza tra il club biancoceleste e lo Spezia. Le ultime

Ivan Provedel pensa solo alla Lazio, sente che dopo tanta gavetta è finalmente arrivato il suo momento e non vuole perdere questo treno. Lo Spezia lo sa e spera di accontentarlo ma la strada non è in discesa.

Come riporta Corriere dello Sport, Lotito ha offerto 2 milioni per Provedel, in scaden- za nel 2023, non si spinge oltre i 3 milioni. Il club ligure ne chiede 5-6, deve riconoscere il 50% dell’eventuale vendita all’Empoli. E’ stallo sul prezzo. Ieri il portiere non ha partecipato all’amichevole dei bianconeri, costringendo lo Spezia ad una riflessione profonda, tenere un giocatore scontento o disilluso non è mai un affare.

Al di là della trattativa con Lotito, il club ligure da giorni valuta papabili sostituti di Provedel (da Sirigu, svincolato, al prestito di Carnesecchi dell’Atalanta, che sarebbe pronto ad ottobre). Provedel è la scelta di Sarri, l’aveva individuato come secondo già nei mesi scorsi, quando aveva chiesto l’acquisto di Carnesecchi. Altre soluzioni per il momento sono solo ipotesi.