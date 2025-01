Calciomercato Lazio, proposto quello scambio al Napoli? Ecco come stanno le cose: le ultime

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti sui movimenti di mercato del club capitolino. La situazione

Come scrive il Messaggero, Fabiani, oltre ad aver rilanciato per Casadei avrebbe proposto uno scambio al Napoli: Isaksen per Ngonge, più un indennizzo di tre milioni ai partenopei. In difesa sembra tutto fermo ai tentativi fatti per Kike Salas, Ghilardi e Faes.

Per Basic si aspetterà la fine del mercato, forse anche oltre per alcuni campionati, mentre l’entourage di Castrovilli sta cercando una sistemazione.