Calciomercato Lazio, il progetto di Sarri per la nuova squadra

La Lazio sta lavorando sul calciomercato per costruire la nuova squadra: ecco il progetto di Sarri per i suoi biancocelesti

L’attesa comincia a farsi sempre più forte, ma oggi dovrebbe finalmente arrivare l’annuncio tanto sperato. Maurizio Sarri, infatti, ha firmato il suo contratto biennale e sarà il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico ex Napoli e Juve, dunque, ha già esposto il suo nuovo progetto alla società, che sta iniziando a lavorare sul calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo mister avrebbe chiesto espressamente la permanenza dei 4 pilastri di questa squadra: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Acerbi. Attorno a loro vuole costruire la Lazio del futuro, grazie anche ai 5 acquisti richiesti. Nella lista ci sono due difensori, un centrocampista, un esterno e un attaccante e diversi nomi sono stati accostati ai biancocelesti negli ultimi giorni. Oltre a Maksimovic e Hysaj, in scadenza col Napoli, per il reparto arretrato continua ad essere in lizza anche Jerome Boateng, che si svincolerà dal Bayern Monaco. Per la mediana, invece, è spuntato ieri il nome di Loftus-Cheek del Chelsea, mentre per l’attacco è sempre vivo l’interesse per Josip Ilicic dell’Atalanta. Un grande progetto per costruire una grande Lazio.