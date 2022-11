Calciomercato Lazio: priorità terzino e centrocampista. I nomi di Tare

Calciomercato Lazio: le priorità sono un centrocampista e un terzino sinistro, ecco i nomi su cui sta lavorando Tare

In casa Lazio le idee in vista del mercato di gennaio sono chiarissime: servono un terzino sinistro e un centrocampista Partendo tuttavia dal dato di fatto attuale: il club biancoceleste è bloccata dall’indice di liquidità. Per acquistare deve prima vendere.

Maurizio Sarri vorrebbe integrare le potenzialità dell’organico con un difensore per la fascia sinistra e un centrocampista che da questa estate è un obiettivo ben individuato: Ivan Ilic del Verona. Tuttavia il tecnico ha condiviso le difficoltà attuali del club di Lotito ad operare acquisti. Così, al netto, il capitolo priorità si è incentrato sull’esigenza di dotarsi prima di tutto di un terzino sinistro che possa essere un’alternativa per Marusic. L’identikit porta a un giovane: si è complicata la via per Parisi dell’Empoli, restano in lista Valeri della Cremonese e Doig del Verona. Sul fronte estero, il d.s. Tare starebbe seguendo da tempo Wijndal dell’Ajax e Bakker del Bayer Leverkusen.

L’uscita di Luis Alberto, per 20 milioni, anche partendo da un prestito con obbligo di riscatto, avvierebbe il mercato della Lazio e si porterebbe alla fumata bianca per Ilic. Il 21enne serbo rappresenta per Sarri il tassello giusto per far quadrare il centrocampo tra le fasi di copertura e di rilancio. In estate la Lazio lo aveva “bloccato” ipotizzando una cessione imminente di Luis Alberto. Ora Ilic resta in cima alle indicazioni di Sarri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.