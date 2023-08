Calciomercato Lazio, primi contatti con il sostituto di Maximiano: c’entra anche Isaksen. Il retroscena. Le ultime

Tra i temi da risolvere in casa Lazio c’è quella legata al portiere Luis Maximiano, nel mirino dell’Almeria, ma la mancanza di un sostituto ha spinto Lotito a bloccare la sua cessione.

Secondo quanto riporta il giornalista Manuele Baiocchini, la Lazio è in fase di valutazione e nella giornata di ieri dall’agenzia di Isaksen sarebbe stato offerto il portiere dell’Union Berlino, Ronnow. Il giocatore è valutato dai tedeschi circa 3/4 milioni di euro e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in biancoceleste. Nel pomeriggio di oggi ci dovrebbero essere dei primi contatti, in attesa di capire se il club capitolino affonderà con un’offerta ufficiale.