Calciomercato Lazio, arriva Ricci per rinforzare la Primavera

La Lazio Primavera stenta a decollare e per questo Tare è intervenuto sul mercato: preso il giovane Ricci dalla Viterbese

La Lazio Primavera non riesce a volare: dopo le sconfitte con Genoa e Sassuolo, il DS Tare ha deciso di intervenire sul mercato per migliorare la rosa.

Dopo l’acquisto di Marino dal Catania, Menichini avrà a sua disposizione anche Lorenzo Ricci, difensore centrale classe 2001. Il giovane arriva direttamente dalla Viterbese Castrense in prestito secco, come riporta Gazzetta Regionale. La conferma dell’operazione l’ha data direttamente il presidente gialloblù Romano, che ha dichiarato a Cuorigialloblu.com: «Il ragazzo è stato chiesto direttamente da Igli Tare e anche se io sono geloso dei miei ragazzi crediamo si tratti di una buona opportunità di crescita per Ludovico. Siamo stati tutti d’accordo nel dargli questa possibilità».