Rinnovo Felipe Anderson, Sarri e Lotito in pressing! Il patron migliora l’offerta

Rinnovo Felipe Anderson, Sarri e Lotito in pressing sul brasiliano in scadenza di contratto a giugno: migliorata l’offerta

Come riporta Il Messaggero, il rinnovo di contratto di Felipe Anderson resta un tema caldo del calciomercato Lazio.

Sarri e Lotito sono in pressing per convincere l’esterno brasiliano a firmare il prolungamento vista la scadenza fissata a giugno del 2024 sempre più vicina. Lotito negli ultimi giorni ha migliorato l’offerta: 3.5 milioni bonus inclusi non più fino al 2027 ma fino al 2028. L’ex Porto, che ha rifiutato l’Arabia ma è tentato dalla Juve, deciderà tra non molto. Sarri e Lotito incrociano le dita.