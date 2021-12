Calciomercato Lazio: possibile scambio con il Milan per Acerbi?

In casa Lazio è scoppiato il caso Acerbi, il Milan potrebbe essere interessato a lui per sostituire Kjaer, in cambio potrebbe arrivare…

Acque agitate in casa Lazio per quanto riguarda Francesco Acerbi. Dopo il gesto del difensore, che nell’esultanza successiva alla rete al Genoa aveva zittito la curva nord è arrivato il duro comunicato degli ultras che ne invocano a gran voce la cessione. Negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse del Milan per il giocatore, con i rossoneri che sono alla ricerca di un sostituto di Kjaer.

Enrico Camelio ha rivelato le ultime notizie che trapelano, ai microfoni di ‘CMIT TV’. E la bomba non può mancare: «Acerbi potrebbe andare al Milan. È stata chiesta la disponibilità al calciatore per un trasferimento fin da subito. Alla Lazio potrebbe andare Romagnoli, ma questa è una suggestione»