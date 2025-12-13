Calciomercato Lazio, Pinamonti fortemente nel mirino dei biancocelesti. Il piano per gennaio

Calciomercato Lazio, Pinamonti torna un’opzione concreta per l’attacco. Ritorno di fiamma

Il Calciomercato Lazio torna a intrecciarsi con il nome di Andrea Pinamonti, attaccante italiano che già in passato era stato accostato ai colori biancocelesti. Si tratta, infatti, di un vero e proprio ritorno di fiamma: la scorsa estate il suo profilo era finito sul taccuino della dirigenza capitolina, prima che il blocco del mercato impedisse al club di affondare il colpo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, la situazione potrebbe riaprirsi in vista della sessione invernale. Dopo un avvio di stagione positivo con la maglia del Sassuolo, Pinamonti starebbe valutando la possibilità di cambiare aria a gennaio, alla ricerca di nuove motivazioni e di un contesto tecnico che possa valorizzarlo ulteriormente. Un’ipotesi che trova terreno fertile nel Calciomercato Lazio, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive emerse nelle prime settimane di campionato.

La Lazio, infatti, sta facendo i conti con una certa sterilità sotto porta da parte dei centravanti. Nonostante la manovra produca occasioni, manca spesso il guizzo decisivo negli ultimi metri. Per questo motivo, la dirigenza biancoceleste starebbe valutando l’inserimento di un profilo affidabile, capace di garantire gol e presenza fisica in area di rigore. In questo scenario, Pinamonti rappresenta una soluzione che conosce bene il campionato italiano e che non avrebbe bisogno di lunghi tempi di adattamento.

Il Calciomercato Lazio, però, dovrà fare i conti con una concorrenza tutt’altro che semplice. Sul centravanti del Sassuolo, infatti, ci sarebbe anche l’interesse di club importanti come il Milan, alla ricerca di alternative offensive, e del West Ham, pronto a investire per rinforzare il reparto avanzato in Premier League.

Molto dipenderà dalle formule e dalle condizioni dell’eventuale operazione. La Lazio studia con attenzione ogni mossa, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per dare una svolta alla stagione. Pinamonti resta un nome caldo, e il Calciomercato Lazio è pronto a riaccendere i riflettori su di lui.

