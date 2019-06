Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Pavlovic: i dettagli

Calciomercato Lazio, altro difensore nel mirino: si tratta di Pavlovic, le ultime

C’è ottimismo per chiudere in fretta l’affare Vavro. Ma la Lazio si sta cautelando e prepara anche un altro obiettivo per la difesa. Secondo il Corriere dello Sport, l’ultimo nome è quello del centrale dell’Angers Mateo Pavlovic.

Bosniaco, 29 anni, ha la stessa struttura fisica di Vavro. Tatticamente gioca nella medesima posizione, sempre piede destro. Al momento è l’alternativa, ma a seconda di come si evolverà il mercato potrebbe diventare anche complementare. Si vedrà più avanti.