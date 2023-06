Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta l’idea Fabricio Diaz del Montevideo

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste starebbe lavorando per rinforzare il centrocampo e il nome nuovo è il giovane under 20

La Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa da consegnare a Sarri in vista della nuova stagione, e il club si sta soffermando in modo particolare sul centrocampo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, per il calciomercato in entrata spunta il nome del giovane Fabricio Diaz del Montevideo protagonista del mondiale Under 20 con la sua Uruguay.

Sul calciatore non ci sarebbe solo il club biancoceleste ma anche Barcellona, Braga, PSG, Inter, Villareal, Flamengo e River Plate. Il club sudamericano valuta il calciatore 8 milioni.