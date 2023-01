Calciomercato Lazio, Pellegrini spinge per il trasferimento: il punto

Calciomercato Lazio, entra nel vivo la trattativa per Luca Pellegrini: il terzino vuole fortemente il trasferimento a Formello

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per l’eventuale trasferimento di Luca Pellegrini alla Lazio. Come riferito da TMW, il calciatore sta spingendo moltissimo per la buona riuscita dell’operazione con tutte le parti coinvolte.

L’Eintracht non vorrebbe tenere un calciatore controvoglia ma chiede una soluzione del caso entro la metà di questo mese. La società di Lotito ha prospettato alla Juventus un possibile prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni ma ora Cherubini si aspetta segnali concreti per discutere i termini economici dell’operazione. Lotito farà di tutto per accontentare Sarri.