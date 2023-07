Calciomercato Lazio, Pedullà: «Ecco la situazione attaccanti, c’è una new entry»

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, si sarebbe aggiunto un nuovo alla lista dei desideri della Lazio per l’attacco.

Oltre ai già citati, Admouni, Castellanos e Marcos Leonardo, è sbucato fuori il nome di Fabio Silva del Wolverhampton, classe 2002.

Attaccante #Lazio: resta in quota #Amdouni, profilo che piace molto. L’agente di #Castellanos in arrivo a #Roma per un colloquio. Perde posizioni #MarcosLeonardo. #Sanabria in lista, new entry Fabio #Silva, classe 2002 del #Wolverhampton

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2023