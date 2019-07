Calciomercato Lazio, Pedro Neto ora può firmare con il Benfica

Lazio, ora Pedro Neto può firmare con il Benfica: il trasferimento di Salvio al Boca Juniors permette ai lusitani di far arrivare il giovane attaccante

L’accordo è stato raggiunto settimane fa, a mancare è solo la firma in calce per rendere la trattativa ufficiale. Pedro Neto sarà presto un giocatore del Benfica: il portoghese saluterà Roma per 20 milioni di euro, depositati direttamente nelle casse della Lazio. Il ragazzo e la società hanno dovuto aspettare che il club lusitano concludesse un affare in uscita, prima di abbracciare il giovane talento. Come riportato da Abola.it, è stato il trasferimento di Salvio al Boca Juniors a rallentare la burocrazia necessaria, ma ora tutto è pronto per il nuovo inizio di Pedro Neto. L’attaccante, in attesa della firma, non è stato convocato nè per le visite mediche nè per il ritiro di Auronzo di Cadore: a breve inizierà infatti la nuova esperienza con la maglia del Benfica.