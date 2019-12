Calciomercato Lazio, Pavlovic è un giocatore del Monaco: è ufficiale

Lazio beffata: il Monaco ha reso ufficiale l’accordo con il Partizan, Pavlovic lascerà il club serbo per i francesi

Cinque milioni al Partizan per portare Pavlovic a Roma. Questa l’offerta avanzata dalla Lazio, in estate: cifra ritenuta troppo bassa dal club serbo per lasciar partire il giovane difensore.

In mezzo ad una trattativa mai andata in porto, il mistero delle visite mediche ripetute dal ragazzo per ben tre volte, a causa di alcuni parametri non convincenti. Tutto ed il contrario di tutto, si è detto. Il calciatore, però, non è mai arrivato a vestire la maglia della Lazio, nè lo farà nelle prossime stagioni.

Il Monaco, infatti, ha appena ufficializzato di aver trovato l’accordo con il Partizan Belgrado, tramite il profilo Twitter ufficiale.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le Partizan Belgrade en vue du transfert de Strahinja Pavlovic lors du prochain mercato d’hiver.https://t.co/daIbkm9cLS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 18, 2019