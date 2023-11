Calciomercato Lazio, Patric a sorpresa: propone al club suo cugino: ecco di chi si tratta. Le ultime in casa biancoceleste

In un’intervista rilasciata a El Desmarque, Patric ha rivelato di aver proposto alla Lazio Ramón Martínez. Il giocatore è suo cugino di primo grado e milita nell’Atletico Siviglia dove si sta mettendo in risalto. Il suo contratto è in scadenza, se non dovesse rinnovare c’è il rischio che possa andare via a zero e non mancano di certo le pretendenti. Per questo, il giocatore lo avrebbe raccomandato.

PAROLE– «Ha trovato la sua identità di difensore centrale, lo vedo migliorare ogni giorno. Spero che continui così, perché ha un grande futuro davanti a sé. Tra una risata e l’altra, parlando un giorno tra colleghi e dirigenti, l’ho detto. Lo vedo già maturo per fare quel piccolo passo per giocare in una grande squadra. È pronto e potrebbe fare il passo. Non sono io a dire dove deve andare, ma per me sarebbe un piacere giocare con mio cugino e che lui possa venire dove sono io. Mi piacerebbe giocare con lui ».