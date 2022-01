Calciomercato Lazio: passi in avanti per Rojas. La conferma arriva dal Paraguay

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo fonti paraguaiane la Lazio avrebbe fatto passi in avanti per Robert Rojas, difensore del River Plate

La Lazio si sta muovendo per regalare un difensore a Sarri negli ultimi giorni di mercato. Oltre al pressing su Nicolò Casale, c’è da tenere in considerazione anche una pista estera.

Secondo Diario Hoy – infatti – la Lazio avrebbe mosso decisi passi in avanti per Robert Rojas, difensore classe 1996 del River Plate. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe affascinato a venire a giocare in Europa.