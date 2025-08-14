Calciomercato Lazio, Parisi, l’agente chiarisce: «Pioli lo stima, futuro alla Fiorentina»

Calciomercato Lazio, l’agente di Parisi fa il punto sulla situazione del proprio assistito: le sue parole sul laterale Viola

Fabiano Parisi resta un nome spesso accostato alla Lazio nelle ultime sessioni di mercato, ma al momento non sembrano esserci margini per una trattativa. Il terzino sinistro, oggi in forza alla Fiorentina, continua a essere considerato un profilo interessante in ottica biancoceleste, soprattutto in vista di gennaio, quando il club capitolino potrebbe tornare operativo sul mercato.

Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando come la società viola e il tecnico Stefano Pioli nutrano una grande considerazione per Parisi: «La Viola e Pioli hanno grande stima di Parisi e nessun altro club è mai stato preso in considerazione».

Il procuratore ha inoltre ribadito la volontà del calciatore di restare concentrato sulla stagione appena iniziata: «Il giocatore è pronto e vuole giocarsi le sue chance nel ballottaggio con Gosens. Non ci sono margini per discutere di altre soluzioni nemmeno in vista del mercato di gennaio: sta bene a Firenze e vuole dimostrare il suo valore con questa maglia».

Per la Lazio, dunque, l’ipotesi di puntare su Parisi sembra al momento congelata, in attesa di eventuali sviluppi futuri e delle dinamiche di mercato che potrebbero aprirsi solo nei prossimi mesi.