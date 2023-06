Calciomercato Lazio, l’Arabia all’assalto di Felipe Anderson: cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, due squadre dell’Arabia Saudita hanno bussato alla porta di Felipe Anderson: Lotito deve accelerare sul rinnovo

Come riferisce Il Messaggero, c’è un pò d’inquietudine in casa Lazio per quanto riguarda il futuro di Felipe Anderson. Il ragazzo, in scadenza di contratto a giugno del 2024, si aspettava una chiamata da Lotito per estendere il contratto fino al 2026 a 3.5 milioni di euro, gli stessi che l’esterno percepiva al West Ham.

La telefonata però non c’è stata e all’orizzonte due squadre arabe, l’Al Nassr e l’Al Shabab, hanno cominciato a sondare il terreno. Al momento non c’è preoccupazione ma Lotito deve accelerare sul fronte rinnovo.