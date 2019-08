Calciomercato Lazio, offerta ufficiale del Bayern Monaco per Vignato

Il Bayern Monaco ha avanzato un’offerta ufficiale al Chievo per Emanuel Vignato, accostato anche alla Lazio

Il Bayern Monaco guarda in Italia, precisamente in Serie B, in casa Chievo Verona. La società tedesca, scrive Sky Sport, ha avanzato un’offerta ufficiale al club gialloblù per Emanuel Vignato, talento classe 2000 che nella scorsa stagione ha debuttato in Serie A e che, negli ultimi giorni, era stato accostato anche ai biancocelesti. La trattativa, che va avanti ormai da un mese, al momento non convince la società veronese. L’offerta non dovrebbe coinvolgere il fratello Samuele, attaccante classe 2004 che il Chievo vorrebbe far giocare quest’anno in Primavera da sotto età con una deroga. Infine, anche Sampdoria e Milan stanno spingendo per averlo.