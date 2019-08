Vignato, la Lazio è in trattativa con il Chievo per prendere i due fratelli: Emanuel e Samuele, la situazione

Per allargare il parco delle punte la Lazio pensa anche al giovane Emanuel Vignato, 19 anni del Chievo Verona. I biancocelsti sono in trattativa con il club clivense per acquistare anche il fratello, classe 2004, Samuele. Secondo quanto riportato da il quotidiano ‘Il Tempo’, l’affare potrebbe chiudersi sulla base di 5 milioni più il cartellino di Tiago Casasola.