Lazio-Zielinski, Lotito prepara l’offerta: serve quell’aiuto dal polacco

Calciomercato Lazio, il grande obiettivo per il centrocampo è rappresentato da Piotr Zielinski: Lotito prepara l’offerta

Piotr Zielinski resta uno dei grandi obiettivi del calciomercato Lazio. In scadenza nel 2024, il polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli. Lotito prepara un’offerta da 20 milioni di euro per convincere De Laurentiis.

Ci sarebbe poi da sciogliere il nodo relativo all’ingaggio: l’accordo attualmente in essere prevede che dalla prossima stagione Zielinski percepisca 4.5 milioni rispetto ai 3.8 attuali, cifra troppo alta per il Napoli che ha chiesto all’ex Udinese di spalmare la cifra su più anni. La richiesta non è piaciuta al ragazzo che in un recente contatto con Sarri ha dato disponibilità a ridursi di poco l’ingaggio.