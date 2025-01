Calciomercato Lazio, Oddi: «I rinforzi servono anche per mantenere l'entusiasmo, e su Casadei...»

Calciomercato Lazio, le parole di Giancarlo Oddi: «Qualche rinforzo serve per forza, fa bene anche per l’entusiasmo»

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di RadioSei del calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole.

RINFORZI ED ENTUASIASMO – «Bisogna mantenere l’entusiasmo che c’è stato fino ad ora, trovo giusto che la Lazio intervenga, è anche un modo per dimostrare di tenerci a quanto costruito nella prima parte di stagione; buttare tutto adesso sarebbe un peccato. Qualche rinforzo serve per forza, perché purtroppo i giocatori si fanno anche male e anche adesso ne abbiamo fuori qualcuno. Gli eventuali innesti verrebbero ad aiutare, non a togliere il posto. Anche perché Baroni è uno che ama lavorare con tutti, non lascia nessuno indietro. Quindi se arrivasse un nuovo giocatore non ruberebbe il posto a nessuno, bisogna accoglierlo bene».

CASADEI – «È giusto fare questo affare, cogliere questa occasione. Anche perché Vecino è fermo da un bel po’ e poi anche quando rientrerà lo devi dosare per evitare che si faccia male di nuovo. Castrovilli è stato un ottimo giocatore, ma in questo momento ho visto che non è in grado di dare una mano al centrocampo».