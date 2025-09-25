Calciomercato Lazio, occasione Renan Lodi! Il terzino brasiliano svincolato può rinforzare la fascia sinistra

Calciomercato Lazio: Renan Lodi svincolato, il terzino brasiliano nel mirino per la fascia sinistra. I dettagli

Il mercato bloccato costringe la Lazio a guardare con attenzione alle opportunità che possono presentarsi fuori dalle finestre ufficiali. Una di queste porta a Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano classe 1998, ex Atlético Madrid e Nottingham Forest, che fino a pochi giorni fa era sotto contratto con l’Al Hilal in Arabia Saudita.

La vicenda con l’Al Hilal

Il giocatore è stato escluso dalla lista per la stagione 2025/26 a causa delle restrizioni imposte sul numero di calciatori stranieri. Una decisione che ha spinto Lodi, tramite i suoi legali, a comunicare la rescissione unilaterale del contratto. «Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione», ha dichiarato il difensore, sottolineando come avesse tentato invano di trovare una soluzione amichevole con il club saudita. La situazione potrebbe ora sfociare in una battaglia legale tra le parti.

L’interesse della Lazio

In questo scenario, la Lazio valuta seriamente l’opportunità di ingaggiare il laterale mancino. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste e grande estimatore del calciatore, vedrebbe in Lodi un rinforzo ideale per la sua linea difensiva. Il brasiliano, che vanta 19 presenze con la Nazionale verdeoro, ha già maturato esperienza ad alti livelli, disputando partite di Champions League e confrontandosi nei principali campionati europei.

La situazione in casa biancoceleste

Il futuro di Nuno Tavares, altro terzino sinistro della rosa, resta incerto. Una sua eventuale cessione potrebbe generare plusvalenze utili per il mercato di gennaio, aprendo così la strada all’arrivo di Lodi. La Lazio, che punta a rafforzare la fascia sinistra, considera l’ex Atlético un profilo pronto e affidabile, capace di garantire qualità sia in fase difensiva che offensiva.

La concorrenza del Fenerbahce

Non solo Lazio: secondo quanto riportato da SportsBoom, anche il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Il club turco, alla ricerca di rinforzi di spessore, potrebbe rappresentare un concorrente temibile nella corsa al brasiliano.

Renan Lodi si presenta dunque come un’occasione di mercato interessante per la Lazio. Esperienza internazionale, duttilità e disponibilità immediata rendono il terzino un profilo appetibile. La decisione finale dipenderà dalle strategie societarie e dall’evoluzione della situazione legale con l’Al Hilal, ma il nome di Lodi resta in cima alla lista dei possibili rinforzi biancocelesti.