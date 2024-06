Calciomercato Lazio, Holm occasione LOW COST? Fabiani sonda il terreno, la SITUAZIONE

Calciomercato Lazio, Emil Holm occasione low cost? Fabiani sonda la situazione e lo Spezia fissa il prezzo. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Emil Holm potrebbe diventare un’occasione per il calciomercato Lazio dopo che l’Atalanta non ha deciso di versare gli 8.5 milioni di euro allo Spezia per il riscatto dopo averne versati 2.5 l’estate scorsa per il prestito.

Il calciatore ovviamente ripartirà e i biancocelesti hanno sondato il terreno con il club ligure: servono 10 milioni di euro per portarlo a Formello. Sul calciatore c’è anche l’Inter come eventuale post Dumfries.