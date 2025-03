Condividi via email

Calciomercato Lazio, corsa a tre per l’obiettivo in difesa: ci pensano anche Milan e Juventus. Il punto fatto dal giornalista Gianluigi Longari

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda Diego Coppola, difensore che in queste stagioni si sta mettendo in mostra con la maglia della Lazio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari sul proprio profilo X, il calciatore già nel mirino dei biancocelesti sarebbe seguito con attenzione anche da altre due società italiane: da un lato il Milan, dall’altro la Juventus.