Calciomercato Lazio, idea Falcone per la porta. E Audero...

Occhi in casa Sampdoria per la Lazio, che in questa sessione di calciomercato è alla ricerca di un nuovo portiere. L’obiettivo numero uno resta Carnesecchi, ma i biancocelesti starebbero valutando alternative.

Un’ipotesi vagliata sarebbe stata quella di Audero, ma i costi sarebbero troppo elevati. E allora ecco che, come sottolineato da Tuttosport, potrebbe prendere corpo la trattativa per Falcone, valutato circa 5 milioni dai doriani. Sarà lui il vice voluto da Sarri?