Calciomercato Lazio, rimandato l’acquisto di un difensore? Quel dettaglio cambia le carte in tavola: cosa è successo

Calciomercato Lazio, rimandato l’acquisto di un nuovo difensore? Un dettaglio cambia le carte in tavola: tutte le ultime novità

Nelle ultime settimane si era parlato di calciomercato Lazio alla ricerca di un difensore per ringiovanire il reparto e, soprattutto, per sostituire l’infortunato Patric. Una necessità che però, ora, non sarebbe più presente.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, infatti, il difensore spagnolo dovrebbe tornare in campo in un paio di settimane. Un dettaglio che avrebbe convinto i biancocelesti a non puntare sull’acquisto di un altro centrale.