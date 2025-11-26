 Calciomercato Lazio, ritorna un nome in difesa: focus sugli under 23 italiani, i dettagli
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, strategia mercato orientata sugli under 23: riemerge l’idea di un difensore italiano. Le ultimissime notizie

La Lazio guarda con attenzione al mercato di gennaio e punta sulla linea verde italiana. La nuova norma Figc sull’indicatore del costo del lavoro allargato, abbassato a 0.7, esclude infatti dal conteggio i giocatori azzurri under 23. Una condizione che spinge il club biancoceleste a orientarsi verso giovani talenti nazionali, utili sia sul piano tecnico che gestionale.

Tra i nomi già monitorati ci sono Berti del Cesena e Amatucci della Fiorentina, attualmente in prestito al Las Palmas. A questi si è aggiunto Gabriele Guarino dell’Empoli, come riportato da Il Messaggero. Il difensore era già stato valutato in passato da Formello come investimento in prospettiva e ora torna ad essere un obiettivo concreto.

Classe 2004, Guarino è oggi un punto fermo dell’Empoli in Serie B e dell’Under 21 di Baldini. La sua crescita lo rende un profilo interessante per la Lazio, che potrebbe riportarlo al centro delle strategie di mercato nelle prossime settimane, rafforzando così il progetto legato ai giovani italiani.

