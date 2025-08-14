Calciomercato Lazio, il Napoli spinge per un top player biancoceleste: le ultime sulla trattativa per il giocatore di Sarri

Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l’agente Mario Giuffredi ha fatto il punto su alcuni dei suoi assistiti, soffermandosi in particolare su Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio noto per la sua tecnica e capacità di coprire l’intera fascia. Secondo Giuffredi, il giocatore, che ha compiuto 30 anni, ha suscitato un forte interesse da parte del Napoli, club alla ricerca di rinforzi per completare le coppie offensive con giocatori come Noa Lang.

«Per Zaccagni c’è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c’era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati», ha spiegato l’agente, chiarendo le difficoltà che hanno impedito alla trattativa di decollare.

Il ruolo dell’esterno è diventato strategico nel gioco della squadra biancoceleste, che in passato ha visto Zaccagni alternarsi tra la linea offensiva e il centrocampo, offrendo gol e assist decisivi. Il blocco del mercato imposto dal club romano ha quindi limitato le possibilità di cessione, proteggendo la rosa ma allo stesso tempo bloccando eventuali operazioni di mercato.

Giuffredi ha inoltre evidenziato come il mercato dei club italiani stia diventando sempre più complesso, tra vincoli economici, normative e esigenze tattiche delle squadre. In questo contesto, la Lazio ha scelto di privilegiare la stabilità della rosa, rinunciando a offerte importanti pur di non compromettere l’equilibrio della squadra.

Il futuro di Zaccagni resta comunque un tema caldo, con il calciatore pronto a continuare a essere protagonista sotto la guida dell’allenatore biancoceleste. L’interesse del Napoli dimostra il valore del giocatore, considerato da molti come un elemento chiave per l’attacco e la creatività offensiva, capace di garantire alternative tattiche importanti sia sulla fascia che come incursore centrale.

Con questa situazione, la Lazio conferma la strategia prudente sul mercato: mantenere i pezzi migliori e lavorare sullo sviluppo interno, assicurando continuità e competitività alla rosa senza correre rischi eccessivi durante la sessione estiva.