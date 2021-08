Calciomercato Lazio, Muriqi può partire: per lui pronte offerte dall’estero

Calciomercato in uscita che comincia a farsi sempre più attivo per la Lazio: anche Vedat Muriqi potrebbe lasciare la Capitale

Dopo l’amichevole contro il Meppen, terminata per 1-1 con tante cose da rivedere nella squadra, la Lazio è tornata a lavorare sul fronte calciomercato e sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare le entrate. Per questo, si sta lavorando ad alcune cessioni per risolvere la questione legata all’indice di liquidità e agli slot per gli extracomunitari.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, nonostante abbia segnato nella partita di ieri, Vedat Muriqi potrebbe partire e lasciare la Lazio. Il centravanti kosovaro è finito nell’orbita dell’Eintracht Francoforte e del Valencia, che potrebbero presentare un’offerta al club biancoceleste nei prossimi giorni. Dopo un anno e un ritiro abbastanza buono, Muriqi potrebbe salutare la Lazio.