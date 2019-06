Calciomercato Lazio, Morrison verso la Premier League: i dettagli

Ravel Morrison potrebbe sbarcare in Premier League

Ravel Morrison si svincolerà a breve dalla Lazio. Secondo quanto riporta il Mirror, il classe ’93 di Manchester potrebbe giungere in Premier League e precisamente nello Sheffield United, club neopromosso nella massima serie inglese. In terra britannica si parla già di una visita dell’ex talento del Manchester United a Bramall Lane, stadio delle Blades. Le qualità del ragazzo sono ovviamente innegabili ma il suo carattere ha spesso contribuito negativamente alla sua vita professionale e lo si è visto dalle parti di Formello, con un Inzaghi molte volte in difficoltà nel confrontarsi con l’ex pupillo di Alex Ferguson. Che sia giunta la svolta definitiva nella carriera di Morrison ?