Calciomercato Lazio: i due Milinkovic Savic insieme in biancoceleste?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Lazio starebbe valutando Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, per la porta

Fratelli insieme alla Lazio? Uno scenario che potrebbe verificarsi dalla prossima stagione. In casa Lazio tiene sempre banco la questione rinnovi di Reina e Strakosha. Secondo quanto riportato da Tuttosport i caso di partenza di uno dei due il club biancoceleste, tra i vari nomi sondati starebbe pensando a Vanja Milinkovic Savic del Torino, fratello di Sergej.

I due si sono sempre ritrovati contro sul campo, tranne in Nazionale con la quale pochi giorni fa sono riusciti insieme a qualificarsi per i Mondial in Qatar 2022. Chissà se i due serbi riusciranno a lottare per gli stessi colori, anche in Serie A.