Calciomercato Lazio, il Milan subentra nell’asta per Matteo Guendouzi? Le ultime sul francese

Calciomercato Lazio, ora c’è anche il Milan sulla pista per aggiudicarsi Matteo Guendouzi, le ultime sul centrocampista biancoceleste

Non è ancora volta al termine la stagione di Serie A 2024/25 ma la società capitolina è già proiettata verso il calciomercato estivo di questa stagione. La società biancoceleste è infatti indaffarata per capire quali saranno i giocatori da mantenere in rosa e chi altro potrà essere sacrificato.

Stando a quanto scritto da direttagoal.it l’obiettivo dei rossoneri in casa Lotito è Matteo Guendouzi. Il calciomercato Lazio potrebbe infatti dipendere da una trattativa in uscita del francese che ha svolto una grande stagione a Roma e cui valore è aumentato. I rossoneri, per ora, avrebbero messo sul tavolo un’offerta da 28 milioni per convincere il patron che, però, ha anche altre offerte per il proprio gioiellino. Staremo a vedere come si svilupperà la trattativa.