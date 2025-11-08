Mandas Lazio, possibile addio a gennaio del portiere. Una big italiana lo ha messo nel mirino già per gennaio. Le ultimissime

Mandas Lazio: futuro in bilico tra presente biancoceleste e sirene di mercato. Il Milan sta riflettendo sulla possibilità di acquistarlo.

Il tema Mandas Lazio è tornato d’attualità nelle ultime settimane. Il giovane portiere greco, classe 2001, vive una stagione di attesa, relegato al ruolo di alternativa dopo aver chiuso in grande stile la scorsa annata. Christos Mandas aveva impressionato tutti per sicurezza, riflessi e personalità, ma in questa stagione il suo spazio tra i pali della Lazio si è notevolmente ridotto. Maurizio Sarri, dopo un lungo periodo di valutazioni, ha ristabilito le gerarchie: la titolarità resta saldamente nelle mani di Ivan Provedel, mentre Mandas è diventato una risorsa da utilizzare solo in casi di necessità.

Una situazione che non è passata inosservata, soprattutto fuori da Formello. Secondo le informazioni de Lalaziosiamonoi, diversi club italiani e stranieri hanno iniziato a seguire con interesse il profilo del giovane portiere, ma è il Milan ad essersi mosso con maggiore decisione. I rossoneri, infatti, monitorano con attenzione l’evolversi del dossier legato a Mike Maignan, il cui contratto scade nel 2026 e per il quale non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo. In caso di mancata intesa, il club milanese starebbe valutando alternative affidabili e sostenibili, e il nome di Mandas è entrato prepotentemente nella lista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Dal punto di vista tecnico ed economico, Mandas rappresenta un’opportunità interessante: un portiere giovane, con esperienza nel campionato italiano e margini di crescita evidenti. Inoltre, i costi dell’operazione sarebbero decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti per altri estremi difensori europei. Secondo le indiscrezioni, il presidente Claudio Lotito avrebbe fissato la valutazione del cartellino intorno ai 15 milioni di euro, cifra che la Lazio ritiene congrua per un talento che ha già dimostrato affidabilità quando chiamato in causa.

La società biancoceleste, però, non sembra avere fretta. L’eventuale partenza di Mandas a gennaio sarà presa in considerazione solo in presenza di un’offerta ritenuta vantaggiosa. In caso contrario, il discorso verrà rimandato a giugno, con il club pronto a rivalutare il futuro del portiere greco in base anche alle scelte di Sarri e alle strategie di mercato estive.

Quel che è certo è che il nome di Mandas Lazio continua a far parlare. Se resterà un secondo di lusso alle spalle di Provedel o diventerà il nuovo obiettivo del Milan per il post-Maignan lo diranno le prossime settimane. Intanto, il giovane greco continua a lavorare in silenzio, consapevole che il suo futuro potrebbe presto cambiare direzione.