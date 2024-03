Calciomercato Lazio, Luis Alberto e Immobile via in estate? La situazione

Calciomercato Lazio, via sia Immobile che Luis Alberto la prossima estate? La situazione sui due leader biancocelesti

In casa biancoceleste si riflette anche sul futuro di leader come Immobile e Luis Alberto, due dei possibili nomi in uscita per il calciomercato Lazio della prossima estate.

Il capitano, un po’ per l’età e un po’ per i contrasti recenti avuti con una parte dell’ambiente, potrebbe decidere di cambiare aria. Stesso discorso vale per lo spagnolo, autore fin qui di prestazioni tutt’altro che continue che fanno dubitare sulla sua conferma. L’Arabia nel primo caso, e un ritorno in Patria nel secondo, sarebbero eventualmente le destinazioni accreditate ad accoglierli.