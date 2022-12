Calciomercato Lazio, complicata la strada per Pellegrini: due gli ostacoli principali

Calciomercato Lazio, c’è da risolvere più di un ostacolo per portare Pellegrini in biancoceleste: la situazione

Quello di Luca Pellegrini è solo uno degli ultimi nomi fatti per il futuro della Lazio. Il ragazzo, di proprietà della Juventus ma in forza all’Eintracht Francoforte, sarebbe il terzino sinistro tanto richiesto da Sarri e alternativa a Fabiano Parisi.

Come riporta Tuttomercatoweb, però, la trattativa potrebbe incappare in qualche ostacolo di natura economica. Nonostante il ragazzo desideri tornare in Italia, l’ingaggio da 3 milioni di euro è una barriera che non si può non considerare. A questo, c’è da aggiungere inoltre la volontà del club tedesco che potrebbe decidere di non interrompere anticipatamente il prestito. Insomma, per vedere Pellegrini alla Lazio servirà discutere non solo sulla formula dell’operazione, ma anche sullo stipendio del giocatore…