Calciomercato Lazio, mossa a sorpresa di Lotito: ha chiesto lui alla Juve

Calciomercato Lazio, Lotito sorprende ancora: chieste alle Juve informazioni su Zakaria nell’ambito dell’affare Luca Pellegrini

Claudio Lotito non smette di stupire nel calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nel definire ieri la trattativa per Luca Pellegrini, il patron biancoceleste avrebbe chiesto alla Juve nuovamente informazioni su Zakaria.

Lo svizzero è ad un passo dal Monaco per una valutazione intorno ai 22 milioni di euro ma l’affare non è ancora chiuso: Lotito vuole provare a capire quanti margini d’inserimento ci siano.