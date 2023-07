Calciomercato Lazio: Lotito ‘prosciuga’ l’Al-Hilal. Le ultime due richieste per liberare Milinkovic verso l’Arabia

Come rivela il Corriere dello Sport questa mattina Claudio Lotito prima di liberare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio vorrebbe strappare altre due condizioni all’Al-Hilal.

Il calciomercato Lazio ha trattato con l’Al-Hilal per stabilire le modalità di pagamento. Lotito ci ha provato, ha chiesto il versamento cash dei 40 milioni in un’unica tranche. Entro oggi si troverà una soluzione. Tra i passaggi da completare c’era anche la definizione della commissione per il manager di Sergej, Mateja Kezman, era al vaglio del governo arabo e per la Lazio spettava interamente alla società di Riyad.