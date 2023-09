Calciomercato Lazio, Lloris non giocherà più col Tottenham: al club non è piaciuta una cosa. I dettagli

Hugo Lloris non giocherà più con il Tottenham. Secondo le informazioni riportate da The Guardian, il club non avrebbe apprezzato l’atteggiamento mostrato dal portiere francese, che da tempo è stato invitato a cercare una nuova squadra.

Il giocatore non rientra nel nuovo progetto tecnico ed era stato corteggiato da diverse formazioni dell‘Arabia Saudita, oltre che dalla Lazio. Lloris, però, alla fine ha deciso di restare a disposizione degli Spurs, che ora dovranno aspettare la finestra invernale del mercato.