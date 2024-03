Calciomercato Lazio: l’ex Roma è il nome per il futuro?

Sembrerebbe assurdo, ma l’ex calciatore della Roma potrebbe essere il nome del futuro per il calciomercato della Lazio

Fino a qualche mese fa, il nome di Zaniolo legato alla Lazio è apparso soltanto in occasione di qualche sfottò o battibecco in campo. Eppure adesso potrebbe essere il nome del futuro per il calciomercato biancoceleste.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, tra il club di Lotito e l’ex calciatore giallorosso, attualmente in forza al Galatasaray, ci sarebbero stati dei contatti. Su di lui però ci sarebbero anche Milan, Fiorentina e Empoli. Un trasferimento dunque quasi surreale, per il suo trascorso alla Roma.