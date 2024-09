Calciomercato, il Galatasaray ci ha PROVATO per un ex obiettivo della Lazio: i DETTAGLI dell’offerta turca

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Galatasaray ci ha provato per l’esterno del Sassuolo Armand Laurienté, ex obiettivo del calciomercato Lazio. Il club turco ha presentato un’offerta pari a 13 milioni di euro più 2 di bonus ed il 10% sulla futura rivendita.

La società neroverde, retrocessa in Serie B nella scorsa stagione, ha deciso di rifiutare la proposta del Galatasaray a causa della mancanza di un sostituto di Laurienté.