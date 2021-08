Calciomercato Lazio, non solo Kostic: Boga e Brandt le alternative

Come riporta il Corriere dello Sport, Brandt e Boga insidiano l’arrivo di Kostic: il punto sugli esterni

Non solo Kostic. La Lazio attende la cessione di Correa per regalare un altro esterno d’attacco a Sarri: in attesa della giusta offerta per il Tucu, riprende quota la candidatura di Brandt alla quale si aggiunge quella di Boga. Per il francoivoriano del Sassuolo, però, le richieste sono alte (25 milioni) e la trattativa sembra già in salita; mentre quello del tedesco è un nome che si rincorre da luglio e non è mai stato depennato dalla lista.

Intanto Kostic – assistito da Ramadani (agente anche di Sarri) – rimane in pole: il cartellino si aggira attorno ai 20 milio e, per assicurargli lo slot da extracomunitario, la società non ha tesserato Kamenovic.