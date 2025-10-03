Calciomercato Lazio, Kamenovic resta a Formello: sfuma l’opzione Emirati Arabi

Kamenovic non ha accettato la formula proposta dal club biancoceleste: niente trasferimento all’estero, resta tra gli esuberi di Lotito

La Lazio ha ufficializzato la cessione in prestito di Mohamed Fares, esterno sinistro algerino classe 1996, al club emiratino Forte Virtus. L’ex giocatore di SPAL e Hellas Verona, arrivato a Roma nel 2020, non rientrava più nei piani tecnici della squadra biancoceleste ed era ormai considerato un esubero. Con questa operazione, il presidente Claudio Lotito riesce a ridurre parte del peso dell’ingaggio sul bilancio societario, liberando risorse utili per il futuro.

Il prolungamento del contratto fino al 2027

Per convincere Fares ad accettare il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, la Lazio ha scelto una strategia particolare: il club capitolino ha infatti rinnovato il contratto del giocatore, che sarebbe scaduto a giugno, fino al 2027. In questo modo, il Forte Virtus potrà eventualmente riscattare l’esterno algerino o, in alternativa, cederlo ad altre società interessate. Una mossa che garantisce maggiore flessibilità sia alla Lazio sia al club arabo, creando le condizioni per una futura operazione di mercato.

Il tentativo con Dimitrije Kamenovic

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste avrebbe provato a replicare la stessa formula anche con Dimitrije Kamenovic, difensore serbo classe 2000, arrivato a Roma nel 2021 dal Čukarički. Tuttavia, in questo caso, l’operazione non è andata in porto: il giocatore e il suo entourage avrebbero rifiutato la proposta, lasciando la Lazio con un altro elemento fuori dal progetto tecnico.