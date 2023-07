Mercato Lazio, la Juve non molla Milinkovic: cessione a sorpresa per arrivare al Sergente

Calciomercato Lazio, la Juve non molla Milinkovic-Savic: la cessione di Soulé potrebbe permettere ai bianconeri di accelerare

Secondo Tuttosport in casa calciomercato Juve c’è fiducia per portare Sergej Milinkovic-Savic a Torino in estate – qualora Lotito dovesse abbassare le pretese da 40 milioni – o tra dodici mesi a parametro zero.

I tentativi di inserire Zakaria e Rovella nell’affare non sono andati a buon fine, mentre la Lazio vorrebbe trattare il discorso Pellegrini a parte. Una grossa mano potrebbe arrivare però dalle cessioni. A metà settimana Manna tornerà a Londra per tentare di piazzare lo svizzero e McKennie, ma attenzione anche a Soulé. Per l’argentino è forte l’interesse del Feyenoord. Il prezzo fissato dalla Juventus è di 25 milioni, mentre al momento le intenzioni del club olandese sarebbero ritenute troppo basse alla Continassa. Ma in caso di offerte da 18-20 milioni l’accordo per la cessione definitiva potrebbe essere chiuso.